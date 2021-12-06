Путін із великим інтересом вислухає пропозиції Байдена щодо України, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін готовий вислухати пропозиції свого американського колеги Джо Байдена щодо України.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ми чули заяву президента США про те, що він йде на цю відеоконференцію (переговори з Путіним 7 грудня - ред.) з конкретними пропозиціями щодо України, мається на увазі, мабуть, щодо врегулювання української кризи", - сказав Пєсков.

"Це важливо. Я думаю, що президент Путін із великим інтересом вислухає ці пропозиції, і можна буде зрозуміти, наскільки вони здатні зняти напруженість", - додав він.

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За словами Пєскова, "зняти напруженість можна лише одним шляхом – зрозуміти, як застрахуватися від можливих помислів Києва вирішити проблему Донбасу силовим шляхом".

Як повідомлялось, відеодзвінок між Байденом та Путіним відбудеться 7 грудня.