Путін із великим інтересом вислухає пропозиції Байдена щодо України, - Пєсков
Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Ми чули заяву президента США про те, що він йде на цю відеоконференцію (переговори з Путіним 7 грудня - ред.) з конкретними пропозиціями щодо України, мається на увазі, мабуть, щодо врегулювання української кризи", - сказав Пєсков.
"Це важливо. Я думаю, що президент Путін із великим інтересом вислухає ці пропозиції, і можна буде зрозуміти, наскільки вони здатні зняти напруженість", - додав він.
За словами Пєскова, "зняти напруженість можна лише одним шляхом – зрозуміти, як застрахуватися від можливих помислів Києва вирішити проблему Донбасу силовим шляхом".
Як повідомлялось, відеодзвінок між Байденом та Путіним відбудеться 7 грудня.