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Байден завтра говоритиме не лише з Путіним, а й із Зеленським, - ЗМІ

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Байден завтра говоритиме не лише з Путіним, а й із Зеленським, - ЗМІ
Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським

Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також із Зеленським збирається говорити голова Держдепу США Ентоні Блінкен.

За інформацією ЗМІ, Блінкен матиме розмову із Зеленським до бесіди лідерів США та Росії. А Байден говоритиме з Зеленським вже після перемовин із Путіним.

Повідомляється також, що напередодні розмови з Путіним Байден поговорив із європейськими союзниками та продовжить це робити.

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Відеоконференція лідерів США та Росії відбудеться у вівторок о 17:00 за київським часом.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    При Пороху з Президентом України радились до того как,
    а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
  • Fjall_Raven
    завтра и байден узнает несколько раз, что он разговаривает с не просто с говнокомандующим, а с верховным говнокомандующим!
  • Ан Мур
    ти б підписав би кращі. Тобто, ніякі. Навіть без санкцій для касапів. Не кажучи про їх наступ з подальшою окупацією території Укоаїни.
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