"Росія має відступити", - Джонсон

Велика Британія хоче, аби Росія знизила напругу біля кордонів України.

Про це журналістам заявив прем’єр Сполученого Королівства Боріс Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні, і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там", – заявив голова британського уряду.

Він озвучив цю заяву за день до віртуальної зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

Очікується, що нарощування російських військ, а також прагнення України приєднатися до НАТО будуть головними в порядку денному нещодавно запланованої зустрічі.

У своїх звітах американська розвідка припускає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну вже в 2022 році.

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Москва вимагала письмових гарантій, що Україну не допустять до НАТО, назвавши такий сценарій "червоною лінією". Кремль також висловив занепокоєння щодо постачання Заходом зброї Києву, а також військових навчань у міжнародних водах Чорного моря.

Байден, коментуючи заяви Путіна, заявив, що не погодиться на "чиюсь червону лінію".

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