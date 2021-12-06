Міністр оборони Резніков нагородив військових в Одесі

Вручення нагород відбулося в межах урочистостей з нагоди тридцятої річниці Збройних сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Так, за дорученням Президента Володимира Зеленського міністр оборони нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня полковника Володимира Садовського.

Крім того, медаллю "За військову службу Україні" нагороджено полковника Сергія Панова, головного сержанта Юрія Ткаченка, старшого сержанта Михайла Бікетченка, молодшого сержанта В’ячеслава Кондрашова, молодшого сержанта Іллю Даниленка, штаб-сержанта Юрія Дерещука, солдата Івана Карагодіна.

Медалі "Захиснику Вітчизни" було вручено майору Миколі Забєліну та майору Ігорю Ситніцькому.

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Як повідомлялося, урочисті заходи з нагоди тридцятої річниці Збройних сил України одночасно відбуваються в п’яти містах України: Києві, Харкові, Львові, Одесі, Краматорську та в селищі міського типу Озерне на Житомирщині. Між населеними пунктами проводиться телеміст за участю Президента Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України.

Національне свято День Збройних сил України відзначається щороку 6 грудня у день ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні сили України".

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