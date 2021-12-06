Байден розкаже Путіну про дії США в разі повномасштабного вторгення РФ

Президент США Джо Байден планує ясно пояснити президенту РФ Володимиру Путіну під час розмови у вівторок, що буде готовий чинити тиск на російську економіку у разі конфлікту між Москвою та Києвом.

Про це заявила у понеділок представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він ясно дасть зрозуміти, що ми готували низку економічних заходів, які можуть завдати збитків (Росії. – Ред.)", – сказала вона на брифінгу.

Псаки не виключила як односторонні заходи проти РФ, так і дії США разом із союзниками. За її словами, Байден пізніше в понеділок обговорить це питання із низкою західних лідерів.

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Представниця Білого дому зазначила, що США прагнуть пояснити РФ, що у випадку з Україною "рішення потрібно шукати за допомогою дипломатії".

Вона не стала прямо відповідати на запитання про те, чи можливе в тому чи іншому вигляді використання збройних сил США у разі нападу РФ на Україну, наголосивши, що не хоче обговорювати такі речі до розмови Путіна з Байденом. Псакі зазначила, що "військовий аспект – це не наш пріоритетний варіант".

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"Ми очікуємо, що Україна буде великою темою обговорення на переговорах. Проте будуть інші теми", - нагадала вона.