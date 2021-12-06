Зеленський присвоїв військове звання "бригадний генерал" семи полковникам ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв військове звання генерал низці офіцерів ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт голови держави.
Військове звання бригадного генерала присвоєно:
- полковнику ГЕРЕЗІ Дмитру Михайловичу — командувачу Сил підтримки Збройних Сил України;
- полковнику ДЕЛЯТИЦЬКОМУ Дмитру Євгеновичу — начальнику штабу — заступнику командувача морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- полковнику ДРАПАТОМУ Михайлу Васильовичу — заступнику Командувача об’єднаних сил;
- полковнику КИРИЛЕНКУ Олександру Миколайовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- полковнику КУЧЕРЕНКУ Віктору Віталійовичу — заступнику начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України;
- полковнику РОМАНОВУ Дмитру Олександровичу — начальнику штабу — заступнику командувача Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України;
- полковнику ТРЕПАКУ Олександру Сергійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Президент також присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу КЛОЧКОВУ Владиславу Вікторовичу — начальнику Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.