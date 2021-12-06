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Зеленський присвоїв військове звання "бригадний генерал" семи полковникам ЗСУ

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Зеленський присвоїв військове звання "бригадний генерал" семи полковникам ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв військове звання генерал низці офіцерів ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт голови держави.

Військове звання бригадного генерала присвоєно:

  1. полковнику ГЕРЕЗІ Дмитру Михайловичу — командувачу Сил підтримки Збройних Сил України;
  2. полковнику ДЕЛЯТИЦЬКОМУ Дмитру Євгеновичу — начальнику штабу — заступнику командувача морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  3. полковнику ДРАПАТОМУ Михайлу Васильовичу — заступнику Командувача об’єднаних сил;
  4. полковнику КИРИЛЕНКУ Олександру Миколайовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  5. полковнику КУЧЕРЕНКУ Віктору Віталійовичу — заступнику начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України;
  6. полковнику РОМАНОВУ Дмитру Олександровичу — начальнику штабу — заступнику командувача Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України;
  7. полковнику ТРЕПАКУ Олександру Сергійовичу — начальнику штабу — заступнику командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Президент також присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу КЛОЧКОВУ Владиславу Вікторовичу — начальнику Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

Топ коментарі

  • olele
    bamr@bamr69



    Пока Зе с трибуны вешал лапшу, предприятия получили новые платежки за электроэнергию.
    Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят.
    Ждем новый скачок цен абсолютно на все.
    Вот мудило нацарювал !
  • саша паламарчук
    нове паганяло пісюаніста: Задрот-пєрєварот.
  • Igor Nikitin 21bde899
    звания не за заслуги а к празднику, совок гребаный, как был в башках так и остался
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