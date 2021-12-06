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Руслан Ниров загинув напередодні у зоні ООС

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Руслан Ниров загинув напередодні у зоні ООС
35-річний захисник України зі Львівщини служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Про це повідомив у фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"35-річний захисник родом із села Семенівка, поблизу Пустомит. Загинув учора, 5 грудня. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді", - написав Козицький.

За його словами, попередньо планується, що тіло загиблого бійця привезуть додому у середу, 8 грудня. У Руслана Нирова залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.

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Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    Я вчора писав ,що завтра напишут ,що загинув вчора !!!Ну зелені гниди , брешуть ,навіть про загиблих Героїв ,Потвори ганебні !!!)))
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Слава Героям! Смерть рашистам!
  • Юрій Вінгорськи
    Вічна пам,ять герою.
    співчуття рідним та близьким.
    хай спочиває з миром.
    Слава Україні
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