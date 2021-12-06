ЄСПЛ заборонив Польщі висилати мігрантів, які вже потрапили на її територію

Європейський суд з прав людини постановив, що мігрантів не можна депортувати до Білорусі, якщо вони вже перебувають на території Польщі.

Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій на сайті суду 6 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

З 20 серпня по 3 грудня 2021 року ЄСПЛ розглянув 47 заяв від 198 заявників з проханням про безпечне перебування на території Європейського Союзу.

44 позови були подані проти Польщі, два проти Латвії та один проти Литви.

"У більшості заяв, де заявники стверджували, що перебувають у Польщі та просили не повертати їх до Білорусі, суд застосував правило 39 і постановив, що заявників не слід депортувати з Польщі, якщо вони перебувають на її території", – йдеться в постанові суду.

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Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає забезпечувальні заходи в рамках скарги по суті порушення прав людини. Невиконання цих заходів суд вважає перешкодою для ефективного розгляду скарги заявника.

За одним із клопотань щодо 32 громадян Афганістану, які опинилися на білорусько-польському кордоні, суд попросив Варшаву надати доступ до їхніх адвокатів. У деяких випадках ЄСПЛ вимагав надати мігрантам їжу, воду, одяг, належну медичну допомогу та за можливості тимчасовий притулок.

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