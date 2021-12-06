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Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів" прийняли до складу ВМС України. ФОТО

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Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів", що прибули із США 23 листопада, урочисто прийняли до складу Військово-морських сил України.

Церемонія відбулася на одеському морвокзалі у рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 01

У заході взяв участь міністр оборони Олексій Рєзніков, який передав командирам нових одиниць військово-морські прапори України.

Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 02
Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 03
Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 04

Нові бойові прапори в Одесі також отримали 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМСУ, 37-й окремий полк зв'язку флоту, 194-й понтонно-мостовий полк Державної спеціальної служби транспорту та 26-а окрема бригада ДССТУ. Останньою надали почесне найменування "Дніпровська".

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Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 05
Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 06

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Это патрульные катера,а не авианосцы.
    И за это спасибо.
    Боже благослови Америку!
  • Sophia-Maria Duglass
    В Европе министры обороны ходят в гражданской одежде . Есть даже женщины на каблуках .
    у Вас просто совковые стандарты 😀😀
  • Андрій Жагун 3f28c282
    А що там з Кентаврами? Коли їх приймуть?
    Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
    Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
    І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
    Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
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