Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів" прийняли до складу ВМС України. ФОТО
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Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів", що прибули із США 23 листопада, урочисто прийняли до складу Військово-морських сил України.
Церемонія відбулася на одеському морвокзалі у рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
У заході взяв участь міністр оборони Олексій Рєзніков, який передав командирам нових одиниць військово-морські прапори України.
Нові бойові прапори в Одесі також отримали 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМСУ, 37-й окремий полк зв'язку флоту, 194-й понтонно-мостовий полк Державної спеціальної служби транспорту та 26-а окрема бригада ДССТУ. Останньою надали почесне найменування "Дніпровська".