Українська армія потребує від міжнародних партнерів сучасної оборонної зброї, - Порошенко

Українські Збройні Сили повинні мати найсучасніші засоби для оброни та відсічі російської армії у разі її вторгнення. Ми очікуємо від наших міжнародних партерів допомоги у вигляді безпекової зброї, яка значно підвищить бойові спроможності ЗСУ.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Політик наголосив на важливості в умовах загрози російського вторгнення підтримки України нашими партнерами та зазначив, що говорив про це під час усіх міжнародних зустрічей, під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі, і під час зустрічей на Київському міжнародному форумі.

"Позиція номер один – надання Україні допомоги у вигляді постачання нам безпекової зброї, яка значно підвищить бойові спроможності українських Збройних Сил", – сказав Порошенко.

"Україна не просить, щоб натівські солдати воювали за наш суверенітет. Ми маємо одні з найкращих в світі Збройних Сил, які здатні дати відсіч. Але для підвищення ефективності наших Збройних Сил і для підвищення тої ціни, яку заплатить Путін, коли це рішення може зупинити Путіна від цього жахливого рішення, ми повинні відновити щось на кшталт програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою "ленд-ліз 2", – пояснив лідер "ЄС".

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Порошенко зауважив, що мова не йде про отримання матеріально-побутової допомоги у вигляді харчових наборів, одягу чи зимового пального.

"Ми потребуємо високоефективної найсучаснішої зброї у вигляді систем протиповітряної оборони, систем радіоелектронної розвідки і перешкоджання, контрбатарейних систем, ударних дронів та інших позицій, які зупинять агресора від прийняття жахливого рішення", – підкреслив Порошенко.

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