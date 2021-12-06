Зеленський та Блінкен узгодили позиції перед розмовою Путіна та Байдена

Президент України Володимир Зеленський та голова Держдепу США Ентоні Блінкен у телефонній розмові узгодили позиції перед розмовою президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна.

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Узгодили позиції з держсекретарем США Блінкеним перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, розмова президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна має відбутися у форматі відеозв'язку у вівторок, 7 грудня о 17:00 за київським часом. Байден збирається розказати Путіну про дії США в разі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України (зокрема, може йтися про відключення Росії від SWIFT). Путін, за словам його прессекретаря, хоче вислухати пропозиції США щодо України. Після розмови з Путіним Байден матиме переговори з Зеленським.