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Посли країн G7 обговорили з Єрмаком законопроєкт про реформу СБУ і обрання нового голови САП

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Посли країн G7 обговорили з Єрмаком законопроєкт про реформу СБУ і обрання нового голови САП
Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомила пресслужба групи послів G7 з підтримки реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили "безпеку та солідарності з Україною".

"Посли також наголосили на важливості скорішого ухвалення чинного законопроекту про СБУ без змін, як основи для перетворення його на сучасну службу безпеки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, посли вказали на необхідність "прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду". Вони також закликали швидко та прозоро завершити обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Тут с полномочиями все ок?
    Хватает на все?
    Это когда сливал разведданные и отменял операцию по захвату террористов, полномочий не хватало!
    Гнида кацапская.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    все так
    - а что про послов скажите?
    - это унижение послов или нет - разговаривать с секретаршей с подозрением ее работы на ФСБ?
    Вот теперь поняли почему путин так легко нагибает страны продвинутых демократий?...
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Джерело: https://censor.net/ua/n3303680



    Доголосувалися у 2019 му - посли Великої Сімки вимущені розмовляти про реформу ЗСУ з агентом фсб єрмаком
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