Кулеба про переговори Байдена і Путіна: Проривів я не очікував би, кожна сторона заявить своє максималістське бачення
Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Проривів я не очікував би, я думаю, що завтра президент Путін почує дуже чіткі сигнали від президента Байдена, що зроблять партнери України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави, і це будуть переконливі речі", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що не очікує вирішення питань від переговорів.
"Я думаю, що завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення логіки подальших дій, а потім уже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація", - пояснив міністр.
Кулеба додав, що після переговорів Байдена та Путіна планується телефонна розмова Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.
"План був такий, що перед дзвінком буде дзвінок Блінкена, а після дзвінка вже відбудеться розмова президентів", - наголосив очільник МЗС.