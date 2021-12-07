Головні новини 6 грудня: день ЗСУ, підготовка до переговорів Байдена з Путіним

Збройні сили України відзначають тридцятиріччя з дня створення, останні приготування до перемовин Байдена і Путіна, вирок Януковичу лишили без змін - головні новини України та світу 6 грудня.

День ЗСУ

Свято у збройних силах! З 30-річчям створення їх вітають президент Зеленський, керівництво армії, посольство США та й взагалі всі свідомі люди. Зеленський відвідав передову, ввечері одночасно у різни містах відбулися урочистості, під час яких військовослужбовців нагородили, та присвоїли їм звання, а ще - пообіцяли озброєння, техніку й квартири.

Сьогодні ж стало відомо, що українська армія посіла 25 місце в рейтингу найсильніших армій світу.

Підготовка до переговорів Байдена та Путіна

Переговори відбудуться у вівторок о 17-й, але вже зараз до них всі готуються. Зеленський та Блінкен у телефонній розмові узгодили позиції України та США. Білий дім повідомив, що після перемовин Байден подзвонить Зеленському.

Президент США збирається розказати Путіну про наслідки можливої повномасштабної атаки РФ на Україну — передусім, економічні. За даними CNN, вони можуть передбачати відключення Росії від SWIFT.

Законопроєкт про економічний паспорт

Його до Ради вніс Зеленський, законопроєкт визначено як невідкладний.

Вирок Януковичу залишили без змін

Як і раніше, він - 13 років позбавлення волі за державну зраду. Рішення не змінювати вирок ухвалив Верховний Суд.

"Червона" зона поменшає

У вівторок з неї вийдуть Київ, а також вісім областей - Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська.

При цьому Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19.

Мер Полтави розказав, що "йде брат на брата"

"Сьогодні відбуваються оці бойові дії - на нашій території воюють дві наддержави Сполучені Штати Америки і Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата", - розказав Олександр Мамай телеканалу "НАШ", що належить проросійському політику Євгенію Мураєву.

Померла зв’язкова Шухевича

Ольга Ільків пішла з життя у Львові, їй був 101 рік. Свого часу вона 14 років провела в радянських тюрмах.