Дизайн євро вперше кардинально змінять

Європейський центральний банк (ЄЦБ) до 2024 року планує змінити дизайн євро.

Про це повідомили у банку, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Банкноти євро нікуди не зникнуть. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом в Європі, особливо в часи кризи, і на них як і раніше існує великий попит. Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх ближче для європейців будь-якого віку та походження", - заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард.

Процес редизайну почнеться з фокус-груп зі збору думок жителів єврозони про те, що має бути зображено на нових банкнотах. Потім по одному експерту від кожної країни представлять Керуючій раді ЄЦБ короткі списки зібраних варіантів, ЄЦБ проведе консультації з громадськістю, і Рада ухвалить остаточне рішення.

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В ЄЦБ зазначають, що попри зростання популярності безготівкових платежів під час пандемії COVID-19, попит на готівку не згасає. У рамках своєї стратегії Євросистема прагне гарантувати, що готівка як і раніше буде доступною та прийматиметься як платіжний засіб у майбутньому, зокрема, після можливого запуску цифрового євро.

"Ми хочемо розробити банкноти євро, які європейські громадяни могли б ідентифікувати з собою та з гордістю використовували б як гроші. Процес зміни дизайну банкнот євро йтиме паралельно з нашим дослідженням цифрового євро. Обидва проекти націлено на виконання нашого мандата щодо забезпечення європейців безпечними і надійними грошима", - повідомив член Виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.

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Після завершення редизайну Керуюча рада дозволить виробництво нових банкнот і ухвалить рішення про можливі дати випуску.