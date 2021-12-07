Резніков розказав про плани розбудови ВМС

Міністр оборони України Олексій Резніков в Одесі обговорив питання розвитку вітчизняних ВМС з командуванням Військово-Морських сил.

Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Резніков відзначив, що принципово пам’ятати про морські кордони держави в Азовському і Чорному морях, а також розповів про ключові треки у розбудові ВМС.

"У нашому полі зору - технічне оснащення, морська піхота, спостереження, розвідка, радіоелектронна боротьба як складові загальнонаціональної ракетної програми. Для нас дуже важливо в таких містах як Маріуполь, Одеса, Очаків, Бердянськ мати потужно розвинуті військово-морські сили", - наголосив він.

Міністр оборони побував на пункті постійної дислокації 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, ознайомився з умовами, в яких, навчаються, мешкають і служать морпіхи.

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"Розбудові потужностей ВМС має приділятись окрема увага, і я розумію, як це має бути. У нас величезний Рамковий контракт з Британією, а далі нам треба його наповнювати чотирма контактами по реалізації. Якраз це і буде зміцненням й укріпленням нашого флоту. Тому я так багато приділяю цьому уваги", - додав Резніков.