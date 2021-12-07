Моравецький не згоден з Ле Пен, що Україна буцімто належить до зони впливу РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не погодився з позицією лідерки націоналістичного Народного фронту Марін Ле Пен про те, що Україна належить до зони впливу Росії.

Про це він заявив на пресконференції на польсько-білоруському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми не повинні з усім погоджуватися… Ми можемо мати відмінні погляди у багатьох справах, так як і у цій",- заявив Моравецький.

На його думку, політики із західної Європи не завжди добре розуміють специфіку ситуації на сході Європі.

Раніше Ле Пен заявила в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, що що Україна належить до зони впливу Росії, і "намагаючись порушити цю зону впливу, зростає напруга і погіршується ситуація в регіоні".

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