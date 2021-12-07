За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 6 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в фейсбуці.

В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомил у штабі.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 7 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в пресцентрі ОС.