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США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

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США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні
Американські офіційні особи не поїдуть на Олімпійські ігри, які відбудуться в Пекіні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в понеділок на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.

"Адміністрація Байдена не відправлятиме ні дипломатичних представників, ні інших офіційних осіб на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року", - заявила Псакі.

Вона зазначила, що Вашингтон ухвалив це рішення, вважаючи, що КНР порушує права людини, зокрема у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

"Але команда США та спортсмени отримають нашу повну підтримку, ми їх підтримуватимемо, самі залишаючись удома", - додала Псакі.

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Вона наголосила, що не йдеться про повторення подій 1980 року, коли США та низка інших країн бойкотували Олімпіаду в Москві, не відправивши на неї спортсменів.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого.

Топ коментарі

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Болезный, штаты никого не боятся. Этот бред ты кукарекай у себя на кацапии, для лаптекопытных скрепных поносцев,а это бандеровский сайт. ВВП США-25% от мирового, а твоя лапотная бунзоколонка кацапия едва дотягивает до 1.5 %. И вообще, петушок, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
  • Freken
    кятаю вообще нужно бойкот огласить. Во всем. За ковидяру. За смерти миллионов умерших от ковида.
    Не понимаю тех говно-туристов, которіе прут тутда, восхищаются ихними "достиениями". Пусть и остаются там, в тех достижениях.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    да ты сам пишешь как петушок кацапский - стиль один в один..
    - бандеровец блд..
    Чел культурно написал, - и да США Рейгана и США после две большие разницы.. - можно сказать две разные страны - прошлая с железной волей и надеждой человечества, нынешняя страна перезагрузок и компромиссов..
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