США віддані політиці "відкритих дверей" НАТО, - Держдеп

Представник Держдепу США Нед Прайс у понеділок заявив, що Вашингтон вважає вірною політику "відкритих дверей" у рамках НАТО, оскільки країни мають право самовизначати свою зовнішню політику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми, як і попередні адміністрації, давали ясно зрозуміти, що двері НАТО відчинені. І ми віддані політиці "відчинених дверей", - сказав Прайс, відповідаючи на запитання про надану, як вважається, на початку 1990-х років усну обіцянку ексдержсекретаря" США Джеймса Бейкера, що НАТО не розширюватиметься на схід.

У цьому контексті прессекретар Держдепу зазначив, що, зокрема, Україна має "право самостійно обирати курс своєї зовнішньої політики".

На уточнююче питання журналістки про те, "чи зробив Бейкер помилку цією обіцянкою або адміністрація США не вважає, що порушила цю обіцянку", Прайс також уникнув прямої відповіді. Він зазначив, що НАТО - це оборонний союз, "оборонний за своєю природою та орієнтацією".

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Потім ще один журналіст знову повторив це питання, зазначивши, що в цьому випадку йдеться не лише про перспективи приєднання України до альянсу, а й про те, що й у минулі роки альянс активно розширювався на схід, що викликало побоювання у Москви. Проте прессекретар держдепу знову не коментував історію з Бейкером.