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В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали
В Україні зафіксовано 8 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 06 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200);

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 349 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 летальних випадків – 467;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 одужало – 22 878 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 захворіло – 3 510 610 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 одужало – 3 082 619 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 летальних випадків – 88 986;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 людини, з них отримали першу дозу – 13 826 161 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей. Загалом проведено 25 747 899 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 13

Топ коментарі

  • Виктор Ле
    Золотые пирамидки лучше.
  • Орест Орест
    Подорожник?
  • Tui Yii
    Статистика (хоть какая то оф.) идет с запозданием 3-4 месяца.То что открыто на сегодня показывает уменьшение рака,сердца,крови,дыхательных (что аномально,ибо рост был из года в год) и рисует "большую" цифру ковидлы. Декабрьские-январские цифры будут аномальны по отношению к ковидле на фоне всей истерии и вернут реальные цифры по остальным болячкам. Кто цифры вертит на сегодня, тот страну и наклоняет как удобно.
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