Епідзонування України: 10 областей залишаються в "червоній" зоні, рівень захворюваності в країні перевищений в 5,5 раз, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 7 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 413 (перевищення в 5,5 раз). Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (695), Волинській області (637) та Києві (593).
Водночас у дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.
За даними за 6 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 48,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у чотирьох областях.
Також в Україні зайнято 41,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
За даними МОЗ, показники у 10 областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Донецькій та Полтавській областях - "помаранчевій", у Києві та 12 областях - "жовтій".