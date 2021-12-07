Путін навряд чи запропонує Байдену приєднатися до Нормандського формату, - Пєсков

Нормандський формат є самодостатнім, і навряд чи президент РФ Володимир Путін запропонує приєднатися до нього президенту США Джозефу Байдену, з яким у нього відбудеться розмова у вівторок, 7 грудня.

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс".

"Він навряд чи отримає від президента Путіна таку пропозицію, тому що це самодостатній формат", - зазначив Пєсков.

Він вчергове звинуватив Україну в деструктивній позиції в рамках Нормандського формату, не надаючи жодних доказів на підтвердження своїх слів. Також Пєсков нічого не сказав про роль Росії в розпалюванні конфлікту та перепонах з її боку на шляху до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"І, хоча його ефективність (Нормандського формату. - Ред.) зараз через позицію Києва, через те, що Київ не виконує Мінські домовленості, дуже скромна, але все-таки досі і Париж, і Берлін вважали, що це самодостатній формат, і що немає жодної потреби у його розширенні", - сказав Пєсков.

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