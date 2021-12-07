За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 5-те місце у світі та 4-те в Європі. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 7 грудня у світі зареєстрували 463 274 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 772 особи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 266 763 212 випадків інфікування, з них 424 141 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 278 663 особи, з них 5 772 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 240,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.