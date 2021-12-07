Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". За оновленою інформацією ДСНС, кількість жертв зросла до 13.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

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"Внаслідок ДТП поблизу с. Брусилів, Чернігівської області, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, попередньо загинуло 13 осіб та 6 людей травмовано. Інформація ОНОВЛЮЄТЬСЯ. До ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 30 осіб та 13 од. техніки", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано.

Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.

У департаменті комунікацій Нацполіції наразі повідомляють про 11 загиблих та 8 травмованих.

Зазначається, що на місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП.

"Сьогодні близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. Наразі відомо про одинадцять загиблих та вісім травмованих людей. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Нині поліція розслідує обставини ДТП та проводить необхідні слідчі дії.

Тим часом на фейсбук-сторінці "Чернігів Оперативний" з'явилися перші фото з місця події.

Увага! Зображення на фото може травмувати чутливих людей.











Обласне управління ДСНС також опублікувало фото з місця ДТП.















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