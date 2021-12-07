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Резніков про можливе вторгнення РФ: "Буде кривава бійня, російські хлопці повертатимуться у трунах"

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Резніков про можливе вторгнення РФ: "Буде кривава бійня, російські хлопці повертатимуться у трунах"
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росії не перемогти у разі нового вторгнення в Україну, а російські військові повертатимуться на Батьківщину у трунах.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, Резніков розповів у сюжеті CNN.

Міністр показав репортеру пам'ятні дошки з полеглими за Україну воїнами. "У Росії будуть також такі місця. Заради чого, з яких причин росіяни помиратимуть?", - сказав міністр оборони про можливе вторгнення.

Резніков запевнив, що Україна не перелякана, оскільки не може дозволити собі піддаватися тиску, а також зазначив, що Україна вірить даним своєї та американської розвідок, але остаточного рішення про вторгнення РФ ще немає.

Після цього репортер прямо запитав, чи вірить Резніков у вторгнення Росії.

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це різне. Це буде кривава бійня - і російські хлопці теж повертатимуться у трунах", - відповів він.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ну, клятый "барИга" через "Рошен" из своего кармана дал много миллионов на восстановление зрк вокруг Киева. А сколько дал "Квартал 95" и нонешний Верховодный Говнокомандующий? ПРАВИЛЬНО - НУЛЬ.
  • Сергій Гетьман e6d39edc
    Росіян дуже лнгко вбивати. Найкраще їх зразу накривати градами і І Точками У... Накривати при масовому скупченні. Тоді не треба навіть дивитися в їх мертві очі...
  • Nickol Nickols 493c4948
    Мелит не понятно что, при открытой и незащищённой границе свыше 2000км. У нас сейчас военные заводы даже не работают в три смены, всё дороги строятся, чтобы встречать войска Московии, в приграничных городах у власти находятся сепары и дышат в затылок нашим украинским солдатам в окопах.
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