Лакмусом для оцінки підсумків зустрічі Байден-Путін будуть заяви щодо Мінських домовленостей, - Гриценко

Якщо Байден стане на сторону Путіна і після переговорів публічно повторить його мантру про "необхідність повного виконання Мінських домовленостей така згадка буде індикатором зради. Якщо ж на переговорах і після них Байден чітко заявить, що як засіб вирішення російсько-українського воєнного конфлікту Мінські домовленості - себе вже вичерпали от тоді можна буде говорити про перемогу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Байден-Путін: лакмус для оцінки - перемога, чи зрада? Україна буде ключовим питанням під час розмови, і це для нас дуже важливо. Але не єдиним ключовим питанням - є ще Китай, є стратегічні ракетно-ядерні озброєння, є Іран і Сирія, і це нас насторожує. Під час переговорів буде не лише фіксація часом протилежних позицій (вони зрозумілі й уже заявлені) - буде торг, не буквально як на базарі, але близько до того: щоби щось отримати (з дуже бажаного), треба чимось і поступитися (краще з менш важливого). Обама, в команді якого працював Байден, був досить відвертим - він не вважав Україну "життєво важливою" для Америки, тому й не доклав зусиль для зупинки путінської агресії, обмежившись "глибокою і дуже глибокою стурбованістю". Байден, ставши президентом, визнав Україну "життєво важливою", втім він же дав зелене світло анти-українському ПП-2, чим показав, що інтереси Німеччини і Росії для нього "життєво важливіші" за Україну. Китай - ще більше "життєво важливіший" для Байдена, тут не варто навіть порівнювати", - розповів він.

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"Що для нас буде лакмусом для оцінки підсумків зустрічі Байден-Путін? Як відрізнити перемогу від зради? Адже це буде непросто зробити, бо ні явної перемоги, ні явної зради - напевно не буде, розбиратися доведеться у "відтінках сірого". Чому? Тому що Байден не погодиться надати Путіну гарантії (та ще й юридично оформлені, як на тому РФ наполягає) про те, що НАТО більше не буде розширятися на Схід і не буде нарощувати на російському напрямі свою військову інфраструктуру. Таких гарантій, переможних для себе, - Путін точно не отримає. Бо якби Америка відступила під диктатом Путіна, то далі її просто порвав би набагато потужніший Китай, і Байден це усвідомлює. А Путін не погодиться на вимоги Байдена щодо повернення Україні Криму, визнання Росії стороною конфлікту (агресором), не погодиться і на швидке виведення військ із Донбасу. Такого переможного козиря Байдену - Путін точно не дасть", - додав політик.

"А що може дати? Путін може погодитися зняти військову напругу на наших кордонах (створену ним спеціально для залякування Європи і щоб змусити Байдена сісти за стіл переговорів), але в обмін на що? На зупинення/обмеження американської допомоги нам? Чи в обмін на тиск на Україну з боку Америки, щоб змусити нас виконувати капітулянтські Мінські домовленості? Власне "МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ", мертві з моменту їхнього підписання (жоден пункт за майже 7 років так і не виконано) і капітулянтські по своїй суті (бо розірвуть нашу країну на кілька частин і позбавлять вибору власного майбутнього) - вони, на мою думку, якраз і будуть лакмусом-індикатором результатів переговорів за шкалою "перемога-зрада", - наголосив Гриценко.

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"Якщо Байден стане на сторону Путіна і після переговорів публічно повторить його мантру про "необхідність повного виконання МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ так як вони були підписані" (знаючи, що в разі їхнього виконання не те що України в НАТО - України як суверенної держави не буде взагалі) - така згадка Байдена про МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ й буде для нас індикатором зради. Або ж, делікатніше, фіксацією факту того, що серед інших пріоритетів розмови Америка відсунула Україну на задній план. Якщо ж на переговорах і після них Байден чітко заявить, що як засіб вирішення російсько-українського воєнного конфлікту МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ - себе вже вичерпали, треба шукати інші рішення, для того проводити нові переговори, і Америка візьме в них повноцінну участь, а в період до досягнення стійкого миру продовжуватиме воєнну підтримку України і її курс до НАТО - от тоді, я вважаю, нам можна буде говорити про перемогу. Яка не принесе стійкого миру швидко, але дасть нам шанс його досягти, зберігши за собою право обирати свій власний зовнішньополітичний і безпековий курс. Тож у потоці коментарів і прес-релізів за підсумками розмови Байден-Путін раджу шукати ключове для нас словосполучення "МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ" і в якому саме контексті воно прозвучить. В ідеалі, краще б воно зовсім не прозвучало", - резюмував Гриценко.