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Вертольоти Мі-17, засоби для повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ, - Foreign Policy

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Вертольоти Мі-17, засоби для повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ, - Foreign Policy
Вашингтон поки обдумує запит України.

Глава Міноборони України Олексій Резніков на тлі імовірного наступу Росії запросив у Пентагона поставку додаткового озброєння, в тому числі призначеного для Афганістана до його захоплення талібами. Про це пише журнал Foreign Policy зі слів українського військового чиновника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Йдеться про надання засобів для повітряної, морської оборони й радіоелектронної боротьби, які повинні захистити від бомбардувань й електромагнітних атак, уточнив неназиваний співрозмовник.

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Крім того, українська сторона хоче отримати вертольоти Мі-17, що належать США.

Вашингтон поки обдумує запит України, як й інші варіанти заходів з запобігання можливого вторгнення Росії. Водночас чиновників з Пентагону відправили до Києва для оцінки потреб українських Військово-повітряних сил.

У розпорядженні видання опинився приватний лист конгресменів-республіканців до президента США Джо Байдена, у якому ті висловили сумнів у достатніх діях Вашингтона для підтримки України.

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ідея непогана, але американці добре знають, які "патріоти" при владі і призначені у війська деякі генерали, що можуть ті вертольоти і інша летальна зброя може опинитися на Московії.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Стидоба, просять по світу, як нищі, вісім років війна, тільки й закривають підприємства, де щось виготовлялось для оборони, грроші розкрадають, воєнні замовлення не виконують, хоч гроші на це виділені. Майстри-телепні, блін...
  • Влад Воланд
    Ну так Зе дороги строит а на армию мизез,к слову те 100 млрд грн что от списал олигархам можно было бы купить несколько б/у фрегатов и семолетов а про свои Нептун Гром я молчу их бы хватило с лихвой
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