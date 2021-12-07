США не нав'язують союзникам реакцію на дії РФ стосовно України, - Пентагон

Американська сторона активно контактує з союзниками з приводу присутності російських військ поблизу України, проте кожна країна сама вирішуватиме, як реагувати у разі конфлікту Москви з Києвом.

Про це заявив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами, особливо з союзниками в НАТО", - сказав він на брифінгу.

"Йдеться про суверенні країни. У результаті вони повинні самі вирішувати, якою мірою реагувати (у разі конфлікту Росії з Україною. - Ред.)", - додав Кірбі.

"Ми все ще вважаємо, що є можливість для дипломатичного рішення", - додав він, говорячи про розбіжності між Москвою та Києвом.

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