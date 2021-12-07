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Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков

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Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков
Україні не потрібні на війні проти агресії Росії бойові підрозділи світових держав – лише сучасна зброя та допомога у модернізації тих озброєнь, які вже є у ЗСУ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам не потрібні американські чи канадські солдати, які б боролися тут за Україну. Ми боротимемося самі, але нам потрібна модернізація озброєнь, (можливості для ведення) електронної війни тощо", – сказав він.

Коли інтерв'юер запитав, чи в України немає побоювань, що така допомога від США та НАТО може спровокувати Кремль на вторгнення, Резніков відповів: "Ідея не провокувати Росію не працює".

"Я впевнений у цьому, – сказав він і на уточнювальне питання "Чому?" додав: – Тому що Грузія, Солсбері, Крим".

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На думку глави Міноборони, потрібна узгоджена позиція союзників, що "ми є партнерами України, ми допоможемо їй усіма можливими способами".

"І Кремль, почувши це, зрозуміє і зупиниться?" – запитав журналіст.

"Впевнений у цьому", – підсумував Резніков.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    американці вважають що потрібні.. але резніков та зеленський - не хочуть..

    НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
    Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
    НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
    Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.

    Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. Джерело: https://censor.net/ua/n3303722
  • Василий Котов 8faa7ae9
    Яке ж воно тупориле...
  • Scorpman Y
    зато вова зелох та його шобла хорошо прибарахлились - внукам хватит...
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