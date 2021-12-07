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Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися обміну рубля, - Bloomberg

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Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися обміну рубля, - Bloomberg
США розглядають можливість введень санкцій у разі вторгнення президента Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями цього питання.

Зазначається, що санкції - у тому числі проти деяких найбільших банків Росії та Російського фонду прямих інвестицій - є одними з варіантів, які президент Джо Байден може викласти під час розмови з Путіним у вівторок.

Також США та ЄС розглядають варіант того, щоб обмежити можливість інвесторів набувати російських боргових зобов'язань на вторинному ринку.

Водночас, зазначає видання, найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам. Тому чиновники схильні переслідувати здатність Росії конвертувати рублі в долари, євро або британські фунти.

Читайте: Російський рубль помітно послабився на тлі нарощування військ РФ на кордоні з Україною, - Financial Times

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Топ коментарі

  • Kucher
    "найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам."

    WTF?
    Звичайні "громадяни" мордору підтримують агресивну політику плешивого ху№ла. Чи не варто і їм дати відчути, що агресія проти інших країн має зворотню сторону?
  • Владимир Владимирович 5bb66c7b
    Нет на мордоре "звичайних громадян" , это вы уже себе причину рисуете что бы бабло от свифта не потерять.
  • Fjall_Raven
    если будут проблемы с конвертацией, то это будет сильным ударом по необычным расейским гражданам и в парашных деревнях начнутся привычные бессмысленные до беспощадности крепостные бунты. а щас зима и многие бунтари колени не просто застудят, а могут и по почти по пояс их поотмораживать ))
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