Нові санкції США проти РФ можуть торкнутися обміну рубля, - Bloomberg

США розглядають можливість введень санкцій у разі вторгнення президента Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями цього питання.

Зазначається, що санкції - у тому числі проти деяких найбільших банків Росії та Російського фонду прямих інвестицій - є одними з варіантів, які президент Джо Байден може викласти під час розмови з Путіним у вівторок.

Також США та ЄС розглядають варіант того, щоб обмежити можливість інвесторів набувати російських боргових зобов'язань на вторинному ринку.

Водночас, зазначає видання, найрадикальнішим варіантом було б заборонити Росії доступ до системи фінансових платежів SWIFT, але це завдало б шкоди звичайним громадянам. Тому чиновники схильні переслідувати здатність Росії конвертувати рублі в долари, євро або британські фунти.

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