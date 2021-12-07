Командування військ РФ збільшує кількість снайперів і посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення 122-мм САУ, танками та БМП, - розвідка

Російська Федерація продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зазначається, що з цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.

Водночас, на передових позиціях противник збільшив кількість снайперських пар у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь.

Зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

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