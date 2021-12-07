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Наша мета - не допустити, щоб росіяни просунулись вперед, - Білий дім. ВIДЕО

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Під час майбутньої відеозустрічі президент США Джо Байден засвідчить занепокоєння США через пересування російських військових сил на кордоні з Україною а також висловить підтримку Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Багато з нас бачили цей сценарій у 2014 році. Президент не стримуватиметься у висловленні свого занепокоєння. Якщо у тому буде потреба. Ми не знаємо, чи президент Путін вже прийняв рішення. Тому це добра нагода мати цю розмову. Наша мета - не допустити, щоб росіяни просунулись вперед. Дати їм зрозуміти з самого початку, що ми працювали скоординовано з Конгресом, з іншими країнами, нашими партнерами по НАТО", - зазначила Псакі.

За її словами, США разом з партнерами підготували широке коло кроків, які можуть бути руйнівними для економіки РФ.

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Топ коментарі

  • Михаил Грушевский
    Два интересных момента. Первый, США по сути больше беспокоится о нас, чем мы сами. Второй, нашего наркомана и его шоблу нигде даже не вспоминают. В Белом Доме уже поняли что на Банковой говорить попросту нет с кем и это потеря времени и сил. И ладно бы просто "вЯрховный хлавнакамантучий" был просто чмошником, так нет, оно предатель и маларос, у которого в запазухе приказ о назначении губернатором малароской губернии от х...йла. Одна надежда на Вашингтон.
  • Мистер Икс 00711c20
    Наша ОБЩАЯ задача в одном ,УНИЧТОЖИТЬ ватную бензоколонку ЛЮБЫМИ способами .
  • Михаил Грушевский
    Это отдельная история о которой психиатры будут писать книги и диссертации о массовом умопомешательстве.
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