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Мер Полтави Мамай опинився у базі "Миротворця" за слова про "братовбивчу війну"

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Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця". Це сталося 5 грудня.

Про це повыдомляэ Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворец".

"Посібник терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", - формулюється на сайті причина внесення мера Полтави до бази.

Нагадаємо, що Мамай у програмі телеканалу "НАШ" заявив про те, що назвав російсько-українську війну "братовбивчою" і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО

Мер Полтави Мамай опинився у базі Миротворця за слова про братовбивчу війну 01

Топ коментарі

  • Tim Poltava 8af2d204
    У Полтаві є ветерани російсько-української війни? У притомних людей залишились сумніви в тому, що Мамай сам винесе ключі від міста російським окупантам?
    Така заява мера українського міста на тлі реальної загрози продовження військової агресії з боку Росії - невипадкова. Це сигнал російським окупантам, яких Мамай так сильно чекає, і для кого готує теплу зустріч.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Завербован этот Мамай кацапами,вот только за какие такие грехи,интересно .
    Как и доктор Комаровский,остается только догадываться.
    Из их тупого рта,вылетают кремлевские методички.
  • Система Станиславского
    Таких надо не в "Базу" вносить, а в морг.
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