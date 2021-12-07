"Укрпошта" посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський

Згідно з міжнародним рейтингом PWC, "Укрпошта" посіла друге місце в світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS

Про це написав у фейсбуці гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"2 місце в СВІТІ або є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як серйозні люди в дорогих костюмах у вечірніх ефірах обговорюють, чи може державна компанія бути успішною (у сенсі без їхньої участі в керівництві звичайно). Я не витрачаю час на ефіри, але я маю що їм сказати: МОЖЕ", - пише він.

За його інформацією, згідно з міжнародним рейтингом PWC за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень EMS "Укрпошта" посіла … 2 місце у світі.

"Так, так – у світі. За допомогою Міністерства інфраструктури України ми отримали право на доставку EMS від іншої держструктури у квітні 2020 року, коли Україна була на 181 місці. Менш ніж за 2 роки ми піднялися зі 181 місця на 2е. І це круто. Причому ми на цьому місці ще до оновлення наших ІТ платформ та будівництва нових сортувальних центрів. Отже мета – номер 1 у світі", - зазначає Смілянський.

Він також перерахував всіх, хто на його думку причетний до такого успіху компанії та подякував їм.

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