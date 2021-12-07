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"Укрпошта" посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський

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"Укрпошта" посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський
Згідно з міжнародним рейтингом PWC, "Укрпошта" посіла друге місце в світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS

Про це написав у фейсбуці гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"2 місце в СВІТІ або є 3 речі, на які можна дивитися вічно: як горить вогонь, як біжить вода і як серйозні люди в дорогих костюмах у вечірніх ефірах обговорюють, чи може державна компанія бути успішною (у сенсі без їхньої участі в керівництві звичайно). Я не витрачаю час на ефіри, але я маю що їм сказати: МОЖЕ", - пише він.

За його інформацією, згідно з міжнародним рейтингом PWC за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень EMS "Укрпошта" посіла … 2 місце у світі.

"Так, так – у світі. За допомогою Міністерства інфраструктури України ми отримали право на доставку EMS від іншої держструктури у квітні 2020 року, коли Україна була на 181 місці. Менш ніж за 2 роки ми піднялися зі 181 місця на 2е. І це круто. Причому ми на цьому місці ще до оновлення наших ІТ платформ та будівництва нових сортувальних центрів. Отже мета – номер 1 у світі", - зазначає Смілянський.

Він також перерахував всіх, хто на його думку причетний до такого успіху компанії та подякував їм. 

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Укрпошта посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський 01

Укрпошта посіла друге місце у світі за якістю міжнародної експрес-доставки EMS. Наша мета – №1, - Смілянський 02

Топ коментарі

  • Орест Орест
    Этот опиум для народа для тех кто никогда не сталкивался с Укрпоштой. Хамовитые почтальоны, которые не доставляют адресную доставку а врут что они приходили после 19.00 и никого не было, хотя отправитель указывает доставка с 9.00 до 18.00. За повторный визит оператор вымогает 20 грн, и говорит что никакого чека за эти деньги никто не даст. В отделениях царит СССР, такое впечатление что на укрпоште изобрели машину времени. Ну и вишенька на торте это то что сотрудники этой конторы занимаются предпринимательской деятельностью, продают в том числе продукты питания сомнительного происхождения, не имея на это никакого законного права и не платя с этой деятельности никаких налогов. Велкам в Сомали!
  • Viacheslav Grygoriants
    *****,вы мне везли письмо из Одессы до Черноморска(15км) со среды до понедельника следующей недели!!!
    И в отделениях у вас сральник из СССР,я в него не заходил лет десять,а там вообще ничего не изменилось!!!
    Заповедник,****,совка!!!
    Вашего смелянского надо за яйца подвесить на Хрещатике на ёлку вместо игрушки новогодней.

    Нахер не нужны такие руководители за кучу бабла!!!
    Ваше место заслуженное второе с конца списка!!!
  • Tierre
    Причем тут кацап? Укрпочта - реально совковый треш с примесью 90х.
    А Смелянский занимается самопиаром, пытаясь оправдать свою необоснованно высокую заработную плату, которая значительно выше, чем у его коллеги из США, при том, что зп рядовых сотрудников Укрпочты на порядок ниже, чем у их коллег из США.
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