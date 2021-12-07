В ОП пояснили, чому економічний паспорт отримають народжені з 2019 року: "Буде менше часу для акумуляції накопичень на особистому рахунку"
Про це телеканалу "Дом" повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.
Зрештою зупинилися на виплатах повнолітнім, які народилися з 1 січня 2019 року.
"Дискусія була з цього питання жорстка. Наприклад, я дотримувався точки зору, що потрібно вводити виплати для дітей, які були народжені з початку старту програми, тобто з 1 січня 2022 року. Була думка, що з поточного року. Але було ухвалено компромісно-вольове рішення, що це таки з 1 січня 2019 року", — розповів Устенко.
Він пояснив, що гроші до Фонду майбутніх поколінь почнуть надходити лише з наступного року.
"Тому 2019 та 2020 роки додатково кладуться на плечі цього фонду. До того ж на суму виплат впливає тривалість нарахувань. Виходить, що у дитини, яка народилася з 1 січня 2022 року, є рівно 18 років до отримання своєї суми. А у того, хто народився з 1 січня 2019 року, менше років для акумуляції накопичень на особистому рахунку", — пояснив радник президента.