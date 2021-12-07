Фрілансера "Радіо Свобода" Кузнечика знову заарештували в Білорусі одразу після відбуття попереднього терміну в СІЗО

Фрілансера Білоруської служби "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика, якого 6 грудня не звільнили після закінчення терміну арешту в Мінську, заарештували ще на 10 діб.

Таке рішення ухвалив суд 6 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кузнечика мали звільнити не пізніше понеділка, 6 грудня, після 10 діб арешту. Його затримали 25 листопада у Мінську під час прогулянки, згодом суд визнав його винним у дрібному хуліганстві.

Нові 10 діб арешту йому дали за тією ж статтею.

Президент корпорації "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" Джеймі Флай заявив, що продовження терміну покарання в цьому випадку "саме по собі має розглядатися як злочин".

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"Викрадення Андрія державою триває, і це ще один крок режиму Лукашенка з метою заблокувати доступ білоруського народу до незалежної інформації", – наголосив він.

Після президентських виборів у серпні 2020 року і протестів, що почалися після них, білоруська влада влаштувала масові репресії проти опозиційних політиків, громадян, які виступили проти Олександра Лукашенка, правозахисників і незалежних ЗМІ.

Десятки тисяч людей були заарештовані, тисячі – звільнені з роботи, відкриті понад тисяча кримінальних справ. За підрахунками правозахисного центру "Весна", під арештом або в ув’язненні за політичними мотивами перебувають 907 людей.

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