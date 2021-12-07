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Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним

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Білий дім опублікував перелік тем, які сьогодні планує обговорити Байден із Путіним
Сьогодні, 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть розмову, під час якої Байден має намір підняти питання стягнення російських військ до кордонів України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент Байден підкреслить стурбованість США щодо військової діяльності Росії біля кордонів України та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, планується, що лідери двох країн обговорять низку тем у відносинах США та Росії, включаючи стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми.

У Білому домі додають, що ця зустріч президентів буде закритою для преси.

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Топ коментарі

  • olele
    ...Дуже сильно сподіваюся, що кремлівського карлика все таки налякають, і він не наважиться. І мені прикро розуміти, що лякатимуть його без участі криворізького карлика.

    Я сьогодні прогулялася вздовж Офісу президента. Там зараз дивовижна атмосфера, як буває на покинутій дачі. Якісь дошки валяються, іржавий вагончик перед парадним входом, все припорошено снігом… І жодного сліду на снігу, наче там давно ніхто не ходить.

    Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

    Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

    Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
    Тамара Горіха Зерня
  • Маркиз
    Ніхто краще не прорекламує NATO, ніж московити

  • olele
    Мені завжди здавалося, що приказка "коней на переправі не міняють" стосується виключно коней. У людей все інакше.
    А віслюків взагалі можна міняти коли завгодно.
    Доброго ранку https://t.me/nuts_roses/420
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