Байден може висунути досвідчену дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, - Foreign Policy

Президент США Джо Байден найближчим часом планує призначити американського посла в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на НВ, про це повідомляє Foreign Policy.

За даними джерел видання, очікується, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджіт Брінк, яка з 2019 року очолює американську дипломатичну місію у Словаччині.

Співрозмовники журналу наголошують, що остаточне рішення поки що не ухвалено.

Нагадаємо, посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, коли попереднього посла Марі Йованович відкликали до Вашингтона.

Наразі США в Україні представляє тимчасова повірена Крістіна Квін. На цій посаді вона змінила Вільяма Тейлора.

1 травня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп номінував на посаду посла в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона. Наприкінці вересня комітет із закордонних справ Сенату США одноголосно підтримав його кандидатуру.

У січні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що адміністрація нового президента США Джо Байдена шукає іншого кандидата на посаду посла в Україні.

26 липня джерела видання ZN.UA повідомили, що двома головними кандидатами на цю посаду є Ентоні Годфрі та Деніель Розенблюм.