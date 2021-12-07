Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл закликає Байдена постачати Україні зброю без обмежень

США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а відправляти їй будь-яку зброю, яка буде потрібна Києву

Про це заявив лідер республіканців у Cенаті США Мітч Макконнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час холодної війни ось що ми робили: обидві сторони (протистояння - ред.) успішно намагалися озброювати тих, хто був нам симпатичний", - наводить видання Bloomberg його слова, сказані напередодні.

"І нехай навіть Україна не є частиною НАТО, всі наші союзники із НАТО - у повній прострації (через дії Росії - ред.)", - пояснив він.

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За його словами, Вашингтону потрібно постачати Україні "будь-яку зброю, яка, як вона думає, їй знадобиться", не обмежувати себе постачанням переважно оборонних систем озброєння, як було в минулому.

Раніше видання Foreign Policy повідомляло, що міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого "вторгнення Росії" розширити постачання Києву зброї. До списку були включені системи озброєнь, які планувалося поставити до Афганістану, зазначав журнал.

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Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні вертольотів Мі-17, що належать США, і боєприпасів, які спочатку планувалося відправити афганській армії, уточнило джерело.

Тим часом, зазначає видання, адміністрація президента Джо Байдена розглядає низку кроків щодо посилення Збройних сил України з урахуванням "можливого російського вторгнення", включаючи постачання засобів, які не входять до списку Резнікова. Але, як пише журнал, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван та його команда прагнуть змістити фокус уваги на зростаючу загрозу з боку Китаю, а також не хочуть викликати роздратування та провокувати Москву "брязканням зброї".

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