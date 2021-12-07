Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл закликає Байдена постачати Україні зброю без обмежень
Про це заявив лідер республіканців у Cенаті США Мітч Макконнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Під час холодної війни ось що ми робили: обидві сторони (протистояння - ред.) успішно намагалися озброювати тих, хто був нам симпатичний", - наводить видання Bloomberg його слова, сказані напередодні.
"І нехай навіть Україна не є частиною НАТО, всі наші союзники із НАТО - у повній прострації (через дії Росії - ред.)", - пояснив він.
За його словами, Вашингтону потрібно постачати Україні "будь-яку зброю, яка, як вона думає, їй знадобиться", не обмежувати себе постачанням переважно оборонних систем озброєння, як було в минулому.
Раніше видання Foreign Policy повідомляло, що міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого "вторгнення Росії" розширити постачання Києву зброї. До списку були включені системи озброєнь, які планувалося поставити до Афганістану, зазначав журнал.
Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні вертольотів Мі-17, що належать США, і боєприпасів, які спочатку планувалося відправити афганській армії, уточнило джерело.
Тим часом, зазначає видання, адміністрація президента Джо Байдена розглядає низку кроків щодо посилення Збройних сил України з урахуванням "можливого російського вторгнення", включаючи постачання засобів, які не входять до списку Резнікова. Але, як пише журнал, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван та його команда прагнуть змістити фокус уваги на зростаючу загрозу з боку Китаю, а також не хочуть викликати роздратування та провокувати Москву "брязканням зброї".