Юристка ЦПК Каленюк виступить на глобальному форумі Байдена: Буде оголошено більше деталей нової антикорупційної стратегії Білого дому

Юристка громадської організації Центр протидії корупції Дарина Каленюк виступить на глобальному форумі Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"На глобальному форумі Байдена виступить наша CEO Дарина Каленюк. Виступатиме вона в одній панелі з Міністром фінансів США (відповідальний за їхню санкційну політику).



На цій панелі буде оголошено більше деталей нової антикорупційної стратегії Білого дому", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, найцікавіше буде про глобальний візабан для корупціонерів та ворогів реформ.

Він нагадав, що в ЦПК активно просували посилення американцями цього інструменту.

"Рік тому наша ціль виглядала фантастичною - сьогодні вона частина офіційної політики провідної держави світу. Думаю, ще за рік інструмент повноцінно запрацює. Цей інструмент має бути заточено під швидке використання проти чортів середньої ланки (і членів їх родин). Таких як, наприклад, Татаров і усі його подєльніки: члени конкурсної комісії на керівника САП, судді ОАСК, члени ВРП і т.д і т.п", - наголосив голова ЦПК.

"Очевидно, що інструмент також буде спрямовано на безпосередніх керівників цих чортів. Тих, які зараз роблять великі очі і парять послам, що вони ніяких вказівок Татарову не давали, і що це все його самодіяльність", - підсумував Шабунін.

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