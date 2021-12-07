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Наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії щодо здорового харчування, - Зеленська

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Наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії щодо здорового харчування, - Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська заявляє, що за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) наприкінці року в Україні розпочнеться реалізація кампанії "Здорове харчування та розвиток здорових харчових звичок".

Про це вона повідомила на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом буде представлено концепцію кампанії "Здорове харчування та розвиток здорових харчових звичок". І перед Новим роком ми спільно з ЮНІСЕФ розпочинаємо реалізацію цієї кампанії й продовжуватимемо це робити і наступного року", - сказала вона.

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За її словами, також до кінця 2021 року має бути запущено портал реформи здорового харчування.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    значит цены на продукты вырастут..
  • Scorpman Y
    та й борщ.. при Порохе рахували зі шматом м'яса в 1 кіло, а зараз - добре якщо якусь кістку порахують в "борщовому наборі" мосійчук
  • Scorpman Y
    по г+г вже с півроку крутят "набір для здорового харчування" зебілів:

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