Мінекономіки погіршило прогноз зростанню ВВП України з 4,1% до 3,4%: уповільнилося надходження інвестицій

Міністерство економіки погіршило прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 і 2022 роках.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі, який оприлюднило Міністерство економіки, передає Цензор.НЕТ з посилання на УНІАН.

"Експерти очікують зростання ВВП: в 2021 році на рівні 3,4% на відміну від раніше прогнозованих 4,1%, в 2022 році – на 3,6% на відміну від 3,7% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіньова економіка в Україні збільшується, - Устенко

У Мінекономіки причиною перегляду прогнозу назвали уповільнення зростання інвестицій.

Разом з тим в міністерстві вважають, що у 2023 і 2024 роках зростання вітчизняної економіки складе 3,4% і 4% відповідно.

Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим показником валового внутрішнього продукту за всю історію - близько 195 мільярдів.