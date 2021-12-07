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Мінсоцполітики просить Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн, - Лазебна

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Мінсоцполітики просить Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн, - Лазебна
Міністр соціальної політики Марина Лазебна виступає за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.

Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона є фіксованою", - сказала вона.

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З її слів, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн.

Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн., решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн за місяць).

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Топ коментарі

  • Анатолий Панасюк
    Цигани вже стали в "низьку стійку".
  • Serhiy Shramko
    Я проти. Чого мої податки мають іти на якихось дітей. Нехай батьки самі утримують своїх дітей, а не за рахунок інших людей.
  • Герхард
    Причем чужими.
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