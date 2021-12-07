Понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, - Ляшко

В Україні вже понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19, проте масова вакцинація дітей наразі не є пріоритетом.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ".

"Ми вже дозволили вакцинуватися проти коронавірусної хвороби дітям від 12 років. Уже понад 40 тис. дітей скористалися цією можливістю", - розповів голова МОЗ.

Ляшко зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися проти COVID-19 дозволено дітям від п'яти років, і він сподівається, що і в Україні виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, що дасть змогу розширити програму вакцинації дітей.

"Але ми сьогодні не робимо пріоритету на масовій вакцинації дітей проти коронавірусної хвороби, оскільки ми зосереджені на групі ризику, на людях старшого та похилого віку. Для нас це пріоритет", - підсумував міністр.

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