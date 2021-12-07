Перша виплата за економічним паспортом відбудеться 2036 року: планується, що це буде по $10 тис., - ОП

Кошти за економічним паспортом зможуть отримувати українці, які народилися з 1 січня 2019 року. Перші виплати очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні 10 тис. дол.

Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що кошти виділятимуться з Фонду майбутніх поколінь, який буде наповнюватися з ренти за видобуток надр.

При цьому для наповнення фонду використовуватимуться ренти із видобутку трьох видів надр. Перше джерело — корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОП пояснили, чому економічний паспорт отримають народжені з 2019 року: "Буде менше часу для акумуляції накопичень на особистому рахунку"

"До рентної плати, починаючи з 35%, щорічно додаватиметься 5%. Ось, через рік це вже буде 40%, потім 45% і так далі. І так до 70% усієї плати за використання надр надходитиме до цього Фонду майбутніх поколінь, що називається економічним паспортом українця", — пояснив Устенко.

Друге джерело наповнення цього фонду — рента за видобуток газу, третє — нафти.

"І там теж буде поступове збільшення, яке врешті-решт сягне позначки 90%. І до 100% дійдуть усі рентні збори, які стягуються зі видобутку нафти т газу на українському шельфі", — додав радник.

Накопичення у Фонді будуть йти на кожну окрему дитину, яка народилася в Україні, починаючи з 1 січня 2019 року. Кошти почнуть формуватися з наступного року, щойно буде створено фонд.

"Спочатку це буде дві мінімальні заробітні плати на кожного народженого українця. Це вже протягом наступного року. Тобто понад 7 тис. грн. І ось з народження до 18 років кошти будуть накопичуватися", — уточнив Устенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На момент повноліття діти, які матимуть економічний паспорт, отримають до $20 тис., - "слуга народу" Арахамія

При цьому фонд не просто накопичувальний. Його кошти інвестуватимуться, щоб збільшувати активи через інвестиційний дохід.

"Позиція президента була більш ніж жорстка щодо того, що гроші, які є в цьому фонді, повинні перекривати інфляцію і давати додатковий приріст. Додаткову "дельту" можна буде отримати з вкладень у цінні папери держави Україна, тобто суверенні цінні папери, які мають найменший рівень ризику, або нульовий ризик у наших умовах у прив'язці до нашої економіки", — розповів економіст.

Перша виплата за економічним паспортом відбудеться 2036 року — для тих, хто народився 2019 року. Планується, що перші виплати будуть близько 10 тис. дол.

"Якщо проаналізувати грошові потоки, то легко можна підрахувати, що через 18 років ми говоримо з вами про суму як мінімум 10 тис. дол. Там є різні розрахунки залежно від того, який ти ставиш дисконтний коефіцієнт... Крім того, суми можуть бути різні. Оскільки вони залежать від ренти за корисні копалини. А щороку різні рентні платежі. І вони розподілятимуться між тими дітьми, які народилися того року, коли нараховано цей рентний платіж", — уточнив Устенко.

При цьому нарахування та звітність за особистими рахунками дітей будуть прозорими та доступними для аналізу їхнім батькам.

Важливий момент — є обмеження щодо використання цих коштів. При досягненні 18-річного віку гроші економічного паспорта можна використовувати на освіту, житло, відрахування на пенсію та лікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Увесь виступ Зеленського в опозиції був лише один жест - це "фейспалм", - нардеп "Голосу" Рудик

"Ти можеш використати ці кошти на навчання. І коли ми говоримо про суму в 10 тис. дол. — це досить непогана сума в теперішніх цінах. Друге — внесок на покупку квартири, нерухомості. Не варто думати, що це повністю перекриє вартість квартири. Але, за нашими мірками, це більш ніж значна сума", — додав Устенко.