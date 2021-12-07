У Кремлі закликають не чекати "жодних проривів" після перемовин Путіна та Байдена

Розмова президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена, який пройде у вівторок у форматі телемосту, буде робочою і не потрібно чекати на якісь прориви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у вівторок журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков.

"Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період", - констатував він.

При цьому Пєсков додав, що рішення провести переговори свідчить про те, що лідери націлені на обговорення питань і не мають наміру заводити справу у глухий кут.

"Дуже багато емоційних заяв в останні дні. Вони екзальтовані, вони позбавлені здорового підходу. Очевидно, що якщо два президенти йдуть на розмову, вони таки націлені на обговорення питань, а не мають наміру заводити справу у глухий кут", - наголосив представник Кремля, коментуючи ситуацію навколо України, просування НАТО на Схід та "червоні лінії", які бачить для себе Москва у зв'язку з цим.

Пєсков нагадав слова Путіна про те, що РФ шукає "хороших, передбачуваних відносин" із США.

"Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. Але ми маємо свої занепокоєння, маємо свої червоні лінії", - зазначив представник Кремля.

Він звернув увагу на слова Байдена про те, що США не мають наміру визнавати жодних червоних ліній.

"У тому числі ця тема обговорюватиметься", - повідомив прес-секретар президента РФ.

Також Пєсков зазначив, що Путін у розмові з Байденом готовий вислухати його занепокоєння та дати роз'яснення.

"[Путін] готовий до розмови, але розмова має бути взаємоповажною, у розмові партнери все-таки повинні враховувати інтереси та стурбованості один одного", - сказав Пєсков.

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"Не сумніваюся, що наш президент буде готовий донести свої занепокоєння американському колегі, вислухати занепокоєння американського колеги і дати йому відповідні роз'яснення", - продовжив представник Кремля.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки доцільно двом президентам розмовляти на тлі начебто недружніх заяв з боку США, прессекретар зазначив, що "сенс є розмовляти у будь-якому разі, на цьому ґрунтується дипломатична думка президента Путіна".

Переговори Путіна та Байдена пройдуть у вівторок. Путін перебуватиме у Сочі. Раніше Пєсков повідомив журналістам, що глави держав обговорять теми напруженості навколо України, просування НАТО до кордонів РФ та ініціативу Путіна щодо гарантій безпеки.