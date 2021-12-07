Включення вакцини від пневмококу до списку обов'язкових відклали, - МОЗ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
"Ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія ковіду, то, я думаю, ми вже у 2022 році ввели б до Національного календаря ще один інфекційний патоген. Але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковідом", - зазначив міністр.
В Україні до переліку обов’язкових входять щеплення від 10 захворювань: дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правцю, туберкульозу, вірусного гепатиту В, паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.
За рекомендацією Національної технічної групи експертів з питань імунізації до переліку має увійти і вакцинація від пневмококової інфекції. Вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною рекомендується дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації.