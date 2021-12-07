Китай поважає територіальну цілісність України та обраний народом шлях розвитку, - посол Фань

Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України та підтримує обраний українським народом шлях розвитку.

Про це заявив посол КНР в Україні Фань Сяньжун на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеніком, повідомили Укрінформу у посольстві Китайської Народної Республіки в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Посол зазначив, що важливим фундаментом розвитку відносин двох країн є взаємна політична підтримка та довіра.

"Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, а також підтримує шлях розвитку українського народу, обраний ним, виходячи з національних особливостей своєї держави. Китай і надалі суворо дотримуватиметься цієї принципової позиції", - сказав Фань Сяньжун.

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Дипломат нагадав, що цього року Китай та Україна відзначили десятиліття відносин стратегічного партнерства, а на початку наступного року виповниться 30 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною.

У цьому контексті він зазначив, що китайсько-українські відносини розвиваються на високому рівні, співпраця між країнами активно просувається у всіх сферах, а товарооборот між Китаєм та Україною встановив новий історичний рекорд.

Посол КНР також зауважив, що уряди двох країн підписали першу в історії угоду про посилення співпраці у сфері інфраструктури, продемонструвавши готовність і надалі розширювати та поглиблювати співпрацю у цій дуже важливій галузі. Китай також став найбільшим для України постачальником протиепідемічних засобів та вакцини.

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"Грунтуючись на великій увазі урядів обох держав та за рахунок стимулювання найбільшого у світі китайського ринку, китайсько-українська співпраця має величезний потенціал. Китайська сторона готова докладати зусиль разом із українською стороною для подальшої реалізації цього потенціалу", - запевнив Фань Сяньжун.