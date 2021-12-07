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Майже 70% дорослого населення вакцинували проти COVID-19 у Києві, - Ляшко

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Майже 70% дорослого населення вакцинували проти COVID-19 у Києві, - Ляшко
В Києві від коронавірусу вакцинували майже 70% дорослого населення.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на всеукраїнському форумі "Україна 30. Саміт ДІТИ".

"Ми, коли говорили про вакцинацію 70% дорослого населення, також не вірили. Але на сьогодні Київ наближається вже до цієї позначки і реально може виконати національний план, затверджений Кабміном, на території однієї адміністративної одиниці, коли місто Київ вакцинує 70% дорослого населення двома дозами", - сказав голова МОЗ.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    На ширяння кроком руш!
  • atv1204 atv
    принудительная вакцинация здорового населения Украины -
    это преступление шлюшко, за которое оно должно ответить..
    вместо того, чтобы лечить больных (ковид это не единственная проблема в Украине), выделять деньги на оснащение больниц, финансировать мед персонал, этот шлюшко - за откаты - выделил из бюджета миллионы на шмурдяк..
  • Sergey Sheshenya
    Де у вас?
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